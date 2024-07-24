Об этом в интервью заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что страна-агрессор имеет только локальные достижения.

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Сырский оценил "успехи" России в войне

В интервью Сырский отметил, что ползучие победы России – это тактические достижения, а не локальные. Так, главнокомандующий ВСУ заявил, что оперативных прорывов, к примеру, захвата крупного города Украины, страна-агрессор не имеет.

В принципе, враг не достиг никакого существенного прогресса,

– заявил Сырский.

В то же время главнокомандующий ВСУ добавил, что сейчас протяженность линии фронта составляет 3 700 километров, а активные боевые действия велись на протяженности 977 километров, что вдвое больше длины границы между Германией и Францией.

Кроме того, к результатам на поле боя Россия приходит из-за масштабных потерь. По словам Сырского, российская армия теряет втрое больше военных, чем Украина, а на некоторых направлениях – еще больше.

Впрочем, Россия имеет огромное преимущество в технике. Хотя оккупанты и теряют ее на поле боя, однако с 2022 года количество танков у россиян выросло вдвое – с 1700 до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось в три раза, а бронетранспортеров – с 4500 до 8900.