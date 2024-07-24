Про це в інтерв'ю заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він додав, що країна-агресорка має лише локальні досягнення.

Дивіться також Сирський закликав українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок

Сирський оцінив "успіхи" Росії у війні

В інтерв'ю Сирський наголосив, що повзучі перемоги Росії – це тактичні досягнення, а не локальні. Так, головнокомандувач ЗСУ заявив, що оперативних проривів, до прикладу, захоплення великого міста України, країна-агресор не має.

У принципі, ворог не досягнув жодного істотного прогресу,

– заявив Сирський.

Водночас головнокомандувач ЗСУ додав, що нин протяжність лінії фронту становить 3 700 кілометрів, а активні бойові дії велися на протяжності 977 кілометрів, що вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією.

Окрім того, до результатів на полі бою Росія приходить через масштабні втрати. За словами Сирського, російська армія втрачає втричі більше військових, аніж Україна, а на деяких напрямках – ще більше.

Втім, Росія має величезну перевагу у техніці. Хоча окупанти й втрачають її на полі бою, однак з 2022 року кількість танків у росіян зросла вдвічі – з 1700 до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася у три рази, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900.