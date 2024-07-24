Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у росіян значно побільшало танків та артилерійських систем. Саме цим можна пояснити ту ситуацію, яка склалася на фронті.

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Скільки у росіян є техніки

Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь,

– сказав Сирський.

Він розповів, що з 2022 року кількість танків у росіян зросла вдвічі – з 1700 до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася у три рази, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900.

Головнокомандувач відзначив той факт, що у росіян є значна перевага у силах та засобах для ведення війни.

"Тому, для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", – наголосив він.

Саме через перевагу у людях та машинах росіяни володіють перевагою на полі бою.

Зауважимо, що у своєму інтерв'ю Сирський також розповів про те, скільки російський військових беруть участь у війні проти України. За його словами, до кінця 2024 року Путін планує збільшити армію до 620 тисяч.