Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что у россиян значительно увеличилось танков и артиллерийских систем. Именно этим можно объяснить ту ситуацию, которая сложилась на фронте.

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Сколько у россиян есть техники

Когда дело доходит до оборудования, то соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу,

– сказал Сырский.

Он рассказал, что с 2022 года количество танков у россиян выросло вдвое – с 1700 до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось в три раза, а бронетранспортеров – с 4500 до 8900.

Главнокомандующий отметил тот факт, что у россиян есть значительное преимущество в силах и средствах для ведения войны.

"Поэтому, для нас действительно на первом плане стоит вопрос поставки, вопрос качества", – подчеркнул он.

Именно из-за преимущества в людях и машинах россияне обладают преимуществом на поле боя.

Заметим, что в своем интервью Сырский также рассказал о том, сколько российский военных участвуют в войне против Украины. По его словам, до конца 2024 года Путин планирует увеличить армию до 620 тысяч.