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      Система сканеров работает уже 4 месяца: Нефедов ответил на обвинения министра финансов

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      Сканеры для проверки груза на украинских таможнях
      Сканеры для проверки груза на украинских таможнях / Правительственный портал

      Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что система сканеров на границе работает уже 4 месяца, однако люди до сих пор верят в слухи о том, что их нет.

      Все 7 стационарных сканирующих систем заработали, эти долгострои были завершены – заявил Нефедов в эксклюзивном комментарии 24 каналу в программе "Что это было".

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      Он подчеркнул, что сканеры поставлены, работают, ловят контрабанду ежедневно. "Я много из нее собственно и выкладывал в фейсбуке в рубрике "Контрабанда недели", – сказал экс-глава таможни.

      Тем не менее, я до сих пор слышу, в том числе даже от руководителей министерства финансов, что они не верят, что сканеры работают. Для меня это довольно сюрреалистично. Потому что это определенным образом показывает уровень информирования о состоянии дел. Когда 4 месяца система работает, а у людей все еще информация из телеграм-каналов или по каким-то слухам,
      – отметил Нефедов.

      "Сканеры – это почти двухэтажные здания. Они либо есть, либо их нет! Господин Шмыгаль недавно был на Закарпатье, и там, насколько я знаю, ознакомился с работой сканера на переходе на Тисе", – добавил экс-глава таможни.

      Что известно о сканерах на таможне, и кто говорит, что их нет

      • По состоянию на 13 января 2020 года стало известно, что на украинских таможнях заработали сканеры для грузовиков.
      • Министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина" в апреле 2020 года отметил, что видит основания для расследования действий экс-глав налоговой и таможни Верланова и Нефедова. "Это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", – отметил глава Минфина. 
      Автор: Евгения Моторевская, Сергей Лещенко, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Сергей Марченко Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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