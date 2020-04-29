Система сканеров работает уже 4 месяца: Нефедов ответил на обвинения министра финансов

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что система сканеров на границе работает уже 4 месяца, однако люди до сих пор верят в слухи о том, что их нет.

Все 7 стационарных сканирующих систем заработали, эти долгострои были завершены – заявил Нефедов в эксклюзивном комментарии 24 каналу в программе "Что это было".

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Он подчеркнул, что сканеры поставлены, работают, ловят контрабанду ежедневно. "Я много из нее собственно и выкладывал в фейсбуке в рубрике "Контрабанда недели", – сказал экс-глава таможни.

Тем не менее, я до сих пор слышу, в том числе даже от руководителей министерства финансов, что они не верят, что сканеры работают. Для меня это довольно сюрреалистично. Потому что это определенным образом показывает уровень информирования о состоянии дел. Когда 4 месяца система работает, а у людей все еще информация из телеграм-каналов или по каким-то слухам,

– отметил Нефедов.

"Сканеры – это почти двухэтажные здания. Они либо есть, либо их нет! Господин Шмыгаль недавно был на Закарпатье, и там, насколько я знаю, ознакомился с работой сканера на переходе на Тисе", – добавил экс-глава таможни.

Что известно о сканерах на таможне, и кто говорит, что их нет