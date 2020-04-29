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      Система сканерів працює вже 4 місяці: Нефьодов відповів на звинувачення міністра фінансів

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      Сканери для перевірки вантажу на українських митницях
      Сканери для перевірки вантажу на українських митницях / Урядовий портал

      Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов зазначив, що система сканерів на кордоні працює вже як 4 місяці, однак люди досі вірять у чутки про те, що їх немає.

      Всі 7 стаціонарних скануючих систем запрацювали, ці довгобуди були завершені – заявив Нефьодов в ексклюзивному коментарі 24 каналу у програмі "Що це було".

      До теми Пошук винних і відсутність політичних компромісів: Нефьодов розповів деталі свого звільнення

      Він підкреслив, що сканери поставлені, працюють, ловлять контрабанду щодня. "Я багато з неї власне і викладав у фейсбуці у рубриці "Контрабанда тижня", – сказав ексочільник митниці.

      Тим не менше, я досі чую, зокрема і навіть від очільників міністерства фінансів, що вони не вірять, що сканери працюють. Для мене це досить сюрреалістично. Тому що це певним чином показує рівень інформування про стан справ. Коли 4 місяці система працює, а у людей все ще інформація з телеграм-каналів чи з якихось чуток,
      – наголосив Нефьодов.

      "Сканери – це майже двоповерхові будівлі. Вони або є, або їх нема! Пан Шмигаль нещодавно був на Закарпатті, і там, наскільки я знаю, ознайомився з роботою сканера на переході на Тисі", – додав ексочільник митниці.

      Що відомо про сканери на митниці, і хто говорить, що їх немає

      • Станом на 13 січня 2020 року стало відомо, що на українських митницях запрацювали сканери для вантажівок.
      • Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у квітні 2020 року зазначив, що бачить підстави для розслідування дій ексглав податкової і митниці Верланова і Нефьодова. "Це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущена система автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла", – зазначив глава Мінфіну.

      Дивіться повне інтерв'ю з Максимом Нефьодовим у програмі "Що це було"

       

      Автор: Євгенія Моторевська, Сергій Лещенко, Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство фінансів України Сергій Марченко Державна митна служба Максим Нефьодов
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