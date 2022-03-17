Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в национальном эфире прокомментировал ситуацию с выявлением и обезвреживанием в Украине диверсантов, сообщает 24 канал.
Читайте также Сохраняйте бдительность, – Енин о вероятности пребывания диверсантов в городах Украины
В Украине системно борются с диверсантами
Я благодарен всем неравнодушным гражданам, которые предоставляют информацию и Вооруженным Силам, и Нацполиции, и разведке о пребывании подозрительных людей,
– отметил министр.
Монастырский рассказал, что в Украине наладили работу по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп. В частности, в этом направлении работают межведомственные штабы. Они сверяют информацию и реагируют на все обоснованные обращения.
Глава МВД добавил, что группы диверсантов продолжают ликвидировать в Киеве и других украинских городах. "С этим явлением мы уже системно боремся", – уточнил он.
Обратите внимание – мужчина пытался пересечь границу в "беби-боксе": смотрите видео