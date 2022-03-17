Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в національному ефірі прокоментував ситуацію з виявленням та знешкодженням в Україні диверсантів, повідомляє 24 канал.
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В Україні системно борються з диверсантами
Я вдячний всім небайдужим громадянам, які надають інформацію і Збройним Силам, і Нацполіції, і розвідці щодо перебування підозрілих людей,
– зазначив міністр.
Монастирський розповів, що в Україні налагодили роботу з виявлення та знешкодження диверсійних груп. Зокрема, у цьому напрямку працюють міжвідомчі штаби. Вони звіряють інформацію та реагують на всі обґрунтовані звернення.
Глава МВС додав, що групи диверсантів подовжують ліквідовувати в Києві та інших українських містах. "З цим явищем ми вже системно боремося", – уточнив він.
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