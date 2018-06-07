Системные требования к игре Battlefield V оказались фейком

Один из сотрудников компании Electronic Arts опроверг данные о системных требованиях будущего боевика Battlefield V. Он сообщил, что компания еще не анонсировала информацию о требованиях к РС, а данные, которые опубликовали ранее, оказались обычной "заглушкой".

Об этом сообщает VG24/7.

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Информация о необходимых спецификациях компьютера наверняка волнует игроков не меньше, чем подробности геймплея и другие факты: какая разница, есть ли в шутере косметика и Донат, если родной РС не потянет новинку? После того как стали известны необходимые мощности "железа", некоторые интернет-пользователи спокойно выдохнули. Однако сведения, к сожалению, оказались ложными.

Ранее официальные источники опубликовали информацию о системных требованиях Battlefield V – пост, например, можно найти в сообществе игры в социальной сети "ВКонтакте". Кого-то они могли смутить: мол, а изменилось вообще что-то со времен Battlefield 1, если спецификации совпадают?

Разгадка оказалась довольно неожиданной: на днях сотрудник ЕА сообщил, что компания еще не анонсировала данные о требованиях к РС. Сведения появились на сайте боевика ошибочно и были, по факту, обычной "заглушкой".

Recently, incorrect minimum PC specs for #Battlefield V were published as placeholders. We haven’t announced our minimum or recommended specs for Battlefield V yet. Stay tuned! — Van Vitre (@dan_mitre) 5 червня 2018 р.

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Достоверную информацию, вероятно, сообщат позже. В планах у издательства, например, пресс-конференция EA Play, на которой обещают показать Battlefield V во всей красе. Е3, наверное, тоже принесет геймерам немало сюрпризов, в том числе, возможно, и настоящие системные требования шутера.

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