Российские суда отключают системы идентификации после прохождения Босфора

Российские суда, следующие из Босфора в порты России, в большинстве случаев отключают системы идентификации AIS. Так они пытаются скрыть свое местонахождение, а также могут изменять маршрут и конечный пункт назначения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как Россия затрудняет отслеживание своих судов?

По словам Плетенчука, отключение AIS затрудняет отслеживание передвижения судов. Кроме того, после прохождения Босфора российские корабли могут менять направление движения или пункт назначения, что также затрудняет контроль за их маршрутами.

Пресс-секретарь добавил, что Россия периодически применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые вызывают смещение GPS-координат. Это представляет дополнительную опасность для судоходства, ведь искаженные координаты могут привести к ошибкам в определении местонахождения судов и вызвать аварии.

Ранее Дмитрий Плетенчук сообщал, что российские войска применяют ракетоносцы морского базирования для нанесения ударов по Украине в среднем три раза в месяц.

Напомним, российские корабли все реже выходят в Черное море и в основном остаются в портах. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, после потерь российский флот сосредоточился на сохранении кораблей, а его активность в море остается минимальной.