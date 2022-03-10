Ермак подчеркнул, что ее нужно строить с нуля.

Важно Ермак рассказал, как сейчас выглядит его и Владимира Зеленского день

У Ермака также спросили о странных требованиях Путина. В частности, относительно "денацификации". Глава ОП ответил, что этот термин – загадка.

Пока что то, что происходит с нашей страной, я это и воспринимаю как денацификацию – но в смысле борьбы с всей нашей нацией. Я не понимаю другого смысла,

– отметил Ермак.

Если россияне во время переговоров докажут, что они имеют в виду, власти это озвучат.

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