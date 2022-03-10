Єрмак наголосив, що її треба будувати з нуля.

Важливо Єрмак розповів, як зараз виглядає його та Володимира Зеленського день

У Єрмака також запитали про дивні вимоги Путіна. Зокрема, щодо "денацифікації". Глава ОП, відповів, що цей термін – загадка.

Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу,

– зазначив Єрмак.

Якщо росіяни під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, влада це озвучить.



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