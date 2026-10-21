30 секунд вместо пяти минут: Терехов хочет распространить опыт Харькова по реагированию на всю Украину

В Харькове место вражеского влучания благодаря специализированной системе видеонаблюдения определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Мэр Игорь Терехов предлагает распространить эту систему экстренного реагирования на всю Украину.

Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и общин. Игорь Терехов, возглавляющий эту ассоциацию, озвучил такое предложение в ходе заседания Рады коалиции с участием руководства правительства, представителей парламента, профильных ведомств, областных военных администраций и общин.

Как работает система экстренного реагирования в Харькове

По словам Терехова, харьковская система объединяет в одном оперативном пространстве городские власти, ГСЧС, патрульную полицию, службу экстренной медицинской помощи, энергетические и газовые службы. Также налажено непосредственное взаимодействие с Вооруженными Силами Украины. Благодаря этому информация передается без задержек, а службы не тратят время на поиск ответственных и дополнительные согласования.

Модель охватывает весь цикл реагирования: от предупреждения об опасности и определения места удара до оказания помощи пострадавшим, локализации последствий и восстановления критической инфраструктуры. Благодаря специализированному видеонаблюдению место попадания теперь устанавливают за 30 секунд вместо пяти минут. Необходимые службы могут прибыть туда уже через 5 – 6 минут.

Мы предлагаем использовать наш опыт для создания единого общенационального стандарта, модели гражданской защиты и оперативного реагирования, который можно адаптировать к потребностям различных украинских городов,

– подчеркнул Терехов.

Как в Харькове сократили продолжительность воздушных тревог

Отдельным элементом системы стала дифференцированная система оповещения. Она позволяет отделять угрозы непосредственно для Харькова от опасности для других территорий области.

За 86 недель это позволило сократить продолжительность воздушных тревог в городе на 39,75%.

"Это дало людям возможность жить и работать совершенно по-другому", – отметил мэр.

Какую роль играют коммунальные службы

Для координации на месте используется специализированная радиосвязь. В частности, она помогает предупреждать работников о повторных обстрелах.

Игорь Терехов также отметил важность работы коммунальщиков. Они расчищают завалы, помогают спасателям, перекрывают поврежденные сети и восстанавливают электро-, водо- и теплоснабжение.

Можно иметь современную технику, профессиональных спасателей и хорошо оборудованные больницы. Но если информация между службами передается с опозданием, мы теряем возможность спасти чью-то жизнь,

– подчеркнул он.

Что еще нужно для эффективного реагирования

По словам Терехова, систему экстренного реагирования должны дополнять укрытия, материальные резервы, резервное энергоснабжение, подготовка специалистов и регулярные тренировки. Такие решения останутся актуальными и после войны – во время пожаров, аварий, техногенных катастроф и стихийных бедствий.

"Мы не можем остановить каждую ракету или дрон. Но можем сделать так, чтобы после каждого удара все службы действовали максимально быстро и слаженно, а люди получали помощь без промедлений. Эту систему мы уже построили в Харькове и готовы помочь масштабировать ее на всю Украину", – подытожил городской голова.