Система оповещения населения с помощью сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций.
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Где установят системы оповещения
На первом этапе сирены установят в 22 городах: Таллине и окрестностях столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йихви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Й , Курессааре, Хаапсалу и Пайде.
Сирены появятся на стенах высоких построек, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и т.д. Переговоры с собственниками соответствующих объектов уже продолжаются.
На создание системы оповещения об угрозе с помощью сирен государство выделило 4,5 миллиона евро.
Как эстонские власти противодействуют России
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- 5 стран Европейского Союза, включая Эстонию, Ирландию, Латвию, Литву и Польшу, предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против России.
- 13 октября правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. По словам премьера, нам отправят зимнее снаряжение.
- 18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории. Страна объявила Россию государством-спонсором терроризма.
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