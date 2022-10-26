Система оповещения населения с помощью сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Интересно "Почти все время на Востоке": эстонка рассказала, как помогает украинским военным на фронте

Где установят системы оповещения

На первом этапе сирены установят в 22 городах: Таллине и окрестностях столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йихви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Й , Курессааре, Хаапсалу и Пайде.

Сирены появятся на стенах высоких построек, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и т.д. Переговоры с собственниками соответствующих объектов уже продолжаются.

На создание системы оповещения об угрозе с помощью сирен государство выделило 4,5 миллиона евро.

Как эстонские власти противодействуют России

К теме – Волонтер рассказала, как эстонцы помогают украинцам: смотрите видео