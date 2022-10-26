Система оповіщення населення за допомогою сирен може використовуватися у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій.
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Де встановлять системи оповіщення
На першому етапі сирени встановлять у 22 містах: Таллінні та околицях столиці, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдіскі, Сілламяе, Тапа, Йихві, Кохтла-Ярве, Маарду та Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вільянді, Йи Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу та Пайде.
Сирени з'являться на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо. Переговори з власниками відповідних об'єктів уже тривають.
На створення системи оповіщення про загрозу за допомогою сирен держава виділила 4,5 мільйона євро.
Як естонська влада протидіє Росії
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