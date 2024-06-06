"Системы ПВО и артиллерийские выстрелы в топе насущной необходимости", – Бельбас

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас выступил на первом ежегодном "Саммите Свободы США-Украина", который состоялся в Вашингтоне. Стоит отметить, что соорганизатором собрания является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Владислав Бельбас ответил на вопрос о топ-3 самых насущных потребностях в вооружении для Украины. По его словам, это "средства противовоздушной обороны, артиллерия и третье – все остальное".

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Насущный вопрос – производство артиллерийских выстрелов

Обсуждая вопросы сотрудничества и взаимодействия в производстве оборонной продукции между украинскими и американскими компаниями, он отметил, что насущный вопрос – это производство артиллерийских выстрелов. "В Украине нет порохов, американцы не имеют технологии производства советских порохов", – сказал гендиректор "Украинской бронетехники".

В порохе важна энергия, которую он дает, скорость горения. Его можно подобрать из, например, американского пороха, но это определенная опытно-конструкторская работа. Возможно идти в направлениях освоения производства, но это разные технологии: советского образца и натовского,

– подчеркнул Бельбас.



Владислав Бельбас / Фото "Украинской бронетехники"