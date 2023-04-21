В преддверии годовщины затопления флагмана черноморского флота России оборонное предприятие вместе с брендом косметики создало лимитированную коллекцию духов NEPTUNE, информирует 24 Канал. Этикетка изготовлена из металла и содержит изображение ракеты "Нептун", которой был уничтожен вражеский крейсер.

Читайте также Турчинов показал пуск ракет "Нептун": утверждает, что это момент перед ударом по "Москве"

В КБ "Луч" отмечают, что запланирован еще ряд подобных коллабораций с разными украинскими предприятиями. Через обычные вещи в повседневной жизни украинцы будут иметь символические напоминания способностей собственного оборонного комплекса и героизма украинских военных.



208 тысяч гривен удалось собрать всего за один день / Фото Sister's Aroma, КБ "Луч"

В компании Sister's Aroma добавили, что клиенты активно поддержали кампанию и раскупили все эксклюзивные духи NEPTUNE в течение суток. Всю прибыль с продажи лимитированной серии духов – 208 тысяч гривен уже направили в фандрейзинговую платформу UNITED24 на закупку детских инкубаторов.