Напередодні річниці затоплення флагмана чорноморського флоту Росії, оборонне підприємство разом із брендом косметики створило лімітовану колекцію парфумів NEPTUNE, пише 24 Канал. Етикетка виготовлена з металу і містить зображення ракети "Нептун", якою було знищено ворожий крейсер.

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В КБ "Луч" зазначають, що запланували ще низку подібних колаборацій з різними українськими підприємствами. Через звичайні речі у буденному житті українці будуть мати символічні нагадування спроможностей власного оборонного комплексу та героїзму українських військових.



208 тисяч гривень вдалось зібрати лише за один день / Фото Sister's Aroma, КБ "Луч"

В компанії Sister's Aroma додали, що клієнти активно підтримали кампанію і розкупили всі ексклюзивні парфуми NEPTUNE впродовж однієї доби. Весь прибуток з продажу лімітованої серії парфумів – 208 тисяч гривень вже направили до фандрейзингової платформи UNITED24 на закупівлю дитячих інкубаторів.