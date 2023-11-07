Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, основная задача россиян возле Авдеевки – обойти коксохимический завод, зайти за него, чтобы перерезать логистику ВСУ.
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Ситуация на Авдеевском направлении
Андрей Крамаров отметил, что вторая волна штурма Авдеевки у россиян провалилась. Однако они временно добились тактического успеха. Оккупанты перешли за железнодорожную линию, расположенную северо-западнее Авдеевки. Враг не смог там закрепиться.
У них не меняется основная задача – перерезать нашу логистику: и железную дорогу, и автомобильную магистраль. Фактически обойти Авдеевский коксохимический завод и зайти за него, чтобы перерезать логистику ВСУ,
– объяснил военный эксперт.
К югу от Авдеевки российские оккупанты не имели успехов и понесли бешеные потери. В целом на Авдеевском направлении враг держит большую группировку войск.
"Там враг продолжает удерживать довольно большую группировку. Через 3 дня будет ровно месяц, как они пытаются штурмовать Авдеевку. За этот период времени у них большие потери, чем в самые горячие дни во время штурма Бахмута. Здесь линия фронта почти в 2 раза меньше, а количество оккупантов такое же. Соответственно их концентрация в два раза больше", – сказал он.
На Авдеевском направлении захватчики имеют преимущество в авиации. Однако ВСУ очень хорошо удерживают наземную часть Авдеевки.
Что происходит у Авдеевки: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. На Авдеевском направлении украинские бойцы стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Враг безуспешно пытался наступать в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что за последнюю неделю ситуация вокруг Авдеевки коренным образом не изменилась. Стрелковые бои продолжаются постоянно: днем и ночью. За минувшие сутки было около 30 массированных обстрелов на территории общины. Кроме того, 6 ноября оккупанты сбросили около 6 авиабомб на Авдеевку.
- Также Барабаш рассказал о ситуации вокруг Авдеевского коксохима. Враг пытается прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу. Оккупанты стягивают значительные силы и не прекращают обстрелы. Ситуация трудная, но контролируемая. ВСУ отражают все атаки.