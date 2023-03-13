Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, украинские подразделения отошли с севера за реку Бахмутка.
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Теперь она превратилась в рубеж обороны. Украинские военные массово уничтожают там российских захватчиков.
На сегодняшний день Бахмутка превратилась в рубеж обороны. Все, что подходит к реке с северной стороны, мы просто уничтожаем. Поэтому шансов продвинуться с севера у российских войск нет,
– рассказал Жданов.
Российское командование также начало прилагать усилия для окружения Авдеевки. Там сейчас находится огромное количество вражеского личного состава, которое преимущественно идет в атаки пешком и при минимальной поддержке артиллерии.
Какая ситуация в Бахмуте – рассказал Жданов: смотрите видео
Сколько россиян удалось уничтожить на Бахмутском направлении
Как отметил Жданов, нет точной статистики, сколько оккупантов погибло на Бахмутском направлении. Однако Институт изучения войны приводит цифру в 50 тысяч "200-х" и "300-х" россиян. Также украинские военные уничтожили около 200 вражеских танков.
Если сравнивать, то 24 февраля 2022 года из Беларуси шла группировка около 45 тысяч человек. Где-то 200 танков также находились в составе этой группировки. Это для сравнения, сколько мы перемолотили оккупантов за несколько месяцев боев только у Бахмута,
– заметил Жданов.
Что происходит в Бахмуте: коротко
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте. Сейчас там продолжаются жесткие бои.
- Штурмовые отряды "Вагнера" пытаются наступать по нескольким направлениям, чтобы прорвать оборону украинских войск. Оккупанты хотят пробраться в центральные районы города.
- В ходе боев украинские военные наносят ощутимые потери россиянам. Оборона города продолжается.
- К примеру, только 12 марта на этом направлении был 161 обстрел. А у самого Бахмута зафиксировали 39 боев. Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый подчеркнул, что в течение дня тут бывает и более 50 боев.