Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, українські підрозділи відійшли з півночі за річку Бахмутку.

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Зараз вона перетворилася в рубіж оборони. Українські військові масово знищують там російських загарбників.

На сьогодні Бахмутка перетворилася в рубіж оборони. Все, що підходить до річки з північного боку, ми просто знищуємо. Тому шансів просунутися з півночі у російських військ немає,

– розповів Жданов.

Російське командування також почало докладати зусиль для оточення Авдіївки. Там зараз перебуває величезна кількість ворожого особового складу, яка переважно йде в атаки пішки та за мінімальної підтримки артилерії.

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Скільки росіян вдалося знищити на Бахмутському напрямку

Як зазначив Жданов, немає точної статистики, скільки окупантів загинуло на Бахмутському напрямку. Однак Інститут вивчення війни наводить цифру в 50 тисяч "200-х" та "300-х" росіян. Також українські військові знищили близько 200 ворожих танків.

Якщо порівнювати, то 24 лютого 2022 року з Білорусі йшло угрупування у близько 45 тисяч людей. Десь 200 танків також було у складі цього угруповання. Це для порівняння, скільки ми перемолотили окупантів за кілька місяців боїв лише біля Бахмута,

– зауважив Жданов.

Що відбувається у Бахмуті: коротко