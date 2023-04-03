В 1942 – 1942 годах это сражение также кипело около 9 месяцев. Нацистская Германия сломала стальные военные зубы, и началось большое контрнаступление советских войск. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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Перелом обязательно будет

Как отмечает военный эксперт, Бахмут выполняет стратегическую задачу по истреблению личного состава противника и остатков качественной техники, которые у них еще есть. В то же время, недооценивать врага нельзя.

До переломной точки еще далеко. Она обязательно сложится, но тогда и там, где мы этого сейчас увидеть не можем,

– отмечает Черник.

Британская разведка и аналитики ISW отмечают, что российское "большое" наступление на Донбассе провалилось. Вопрос в том, завершился ли он и сколько еще может продолжаться. Однако Черник считает, что неуместно называть его полностью неудачным. "Все-таки Соледар они отбили и некоторые территории захватили", – отметил он.

По мнению эксперта, российское наступление продолжается с ноября прошлого года, когда многочисленную боевую группировку врага вывели с правого берега Херсонщины и сосредоточили на восточном плацдарме. Именно с той минуты они оказывают оперативное давление.

Даже сегодня мы пока находимся в положении маневренной обороны, а противник совершает наступательные действия. Выдохнулся ли он? Однозначно да. Затихает ли он? Это действительно так. В начале атаки были более 120 раз в сутки, сейчас – до 70 – 75,

– заметил военный эксперт.

Когда наступит перелом, продолжил он, предугадать невозможно. Все может быть так же, как с Харьковской операцией. "Ее никто не видел, а она произошла", – уверяет Петр Черник.

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Человеческого ресурса еще достаточно

У россиян еще есть человеческий ресурс, чтобы добиваться своего. Мы не можем этого игнорировать. Так, до 20 000 личного состава ежемесячно бросают в бой.

За март уже достигнут абсолютный рекорд за 24 тысячи. Если мы отталкиваемся от цифры 20 тысяч, то 4 тысячи недобора – это довольно ощутимо. Это серьезная механизированная бригада,

– акцентировал Черник.

По его словам, этот коэффициент в части их истребления у нас будет увеличиваться, а у захватчиков – будет уменьшаться. Но не стоит забывать, что 146-миллионная нация, которой она была в начале вторжения, воюет против 35-миллионной.

Мы помним, что для них солдат никогда не имел никакой ценности. Классическая "сталинщина", "жуковщина" – "технику спасай", "бабы еще нарожают". К большому сожалению, они такие есть и такими будут,

– констатировал военный эксперт.

Для нас наоборот – каждый солдат на вес золота, поэтому мы до сих пор находимся в своеобразной точке стояния. Черник убежден, что из нее обязательно будет выход в нашу пользу. Вопрос в том, где и при каких обстоятельствах.

Что касается качества российских войск, отмечает Черник, оно является средним. Лучших российских бойцов ВСУ ликвидировали еще в начале этой войны. Тот 200-тысячный контингент, который ворвался в Украину в прошлом году, действительно был подготовлен.

"Сегодня это некая взвешенная середина. В России всегда существовал призыв, поэтому базовые навыки им привиты. Какими бы они ни были, это количество людей придется уничтожить. Если кто-то думает, что это легкая прогулка – это огромная ошибка", – подытожил военный эксперт. Петр Черник.

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