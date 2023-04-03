У 1942 – 1942 роках ця битва також кипіла близько 9 місяців. Нацистська Німеччина зламала сталеві військові зуби, і почався великий контрнаступ радянських військ. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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Перелом обов'язково буде

Як наголошує військовий експерт, Бахмут виконує стратегічне завдання з винищування особового складу противника та рештки якісної техніки, які у них ще є. Водночас недооцінювати ворога не можна.

До переломної точки ще далеко. Вона обов'язково складеться, але тоді й там, де ми цього зараз побачити не можемо,

– відзначає Черник.

Британська розвідка та аналітики ISW зауважують, що російський "великий" наступ на Донбасі провалився. Питання в тому, чи він завершився і скільки ще може тривати. Однак Черник вважає, що недоречно називати його повністю невдалим. "Все-таки Соледар вони відбили і деякі території захопили", – зазначив він.

На думку експерта, російський наступ триває з листопада минулого року, коли чисельне бойове угрупування ворога вивели з правого берега Херсонщини та зосередили на східному плацдармі. Саме з тієї хвилини вони здійснюють оперативний тиск.

Навіть сьогодні ми поки перебуваємо у положенні маневреної оборони, а противник здійснює наступальні дії. Чи він видихнувся? Однозначно так. Чи він затихає? Це дійсно так. На початку атаки були поза 120 разів на добу, зараз – до 70 – 75,

– зауважив військовий експерт.

Коли надійде перелом, продовжив він, передбачити неможливо. Усе може бути так, як з Харківською операцією. "Її ніхто не бачив, а вона сталася", – запевняє Петро Черник.

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Людського ресурсу ще вдосталь

У росіян ще є людський ресурс, щоб досягати свого. Ми не можемо це ігнорувати. Так, до 20 000 особового складу щомісячно кидають у бій.

За березень вже досягнутий абсолютний рекорд поза 24 тисячі. Якщо ми відштовхуємося від цифри 20 тисяч, то 4 тисячі недобору – це доволі відчутно. Це серйозна механізована бригада,

– акцентував Черник.

За його словами, цей коефіцієнт у частині їхнього винищення у нас збільшуватиметься, а у загарбників – зменшуватиметься. Але не варто забувати, що 146 мільйонна нація, якою вона була на початку війни, проти 35 мільйонної.

Ми пам'ятаємо, що для них солдат ніколи не мав жодної цінності. Класична "сталінщина", "жуківщина" – "тєхніку спасай", "баби єщьо наражают". На превеликий жаль, вони такі є і такими будуть,

– констатував військовий експерт.

Для нас навпаки – кожен солдат на вагу золота, тому ми досі перебуваємо у своєрідній точці стояння. Черник переконаний, що з неї обов'язково буде вихід на нашу користь. Питання в тому, де і за яких обставин.

Що ж до якості російських військ, зауважує Черник, вона є середньою. Найкращих ЗСУ ліквідували ще на початку цієї війни. Той 200-тисячний контингент, який вдерся в Україну минулого року, справді був підготовлений.

"Сьогодні це така собі зважена середина. У Росії завжди існував призов, тому базові навички їм прищеплені. Якими б вони не були, цю кількість людей доведеться знищити. Якщо хтось думає, що це легка прогулянка – це величезна помилка", – підсумував військовий експерт Петро Черник.

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