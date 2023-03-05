Украинское военно-политическое руководство в войне придерживается принципа "ни шагу назад". Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Он отметил, что украинская армия отступает только в крайнем случае, когда есть непосредственная угроза окружения.
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Россияне могут воевать только на узком участке фронта
Военный эксперт отметил, что ситуация в Бахмуте очень тяжелая, но пока массового отхода украинских войск нет. Однако план отступления в случае необходимости украинское командование уже приготовило.
Все зависит от того, сколько времени украинские подразделения смогут удерживать как давление окупантов с флангов с целью окружения, так и прямое выдавливание. Однако еще некоторое время можно потянуть эту ситуацию,
– подчеркнул он.
По его мнению, если украинские защитники покинут Бахмут, для россиян это будут достижения:
- пропагандистское;
- оперативно-тактическое, но не стратегическое.
"Российской армии сейчас настолько не хватает сил и средств, что какие-то более или менее заметные действия они могут совершать только на узком участке фронта вокруг Бахмута. Это уровень не выше оперативно-тактического", - отметил Гендельман.
Военный эксперт спрогнозировал дальнейшее развитие событий в Бахмуте: смотрите видео
Война прежде всего политическое дело
Он считает, если украинская армия покинет Бахмут и отойдет на более выгодные рубежи, в военном смысле, возможно, это стоило бы сделать раньше. Но война это дело прежде всего политическое, а только потом военное.
Оставлять украинские города, население в политическом и моральном смысле не популярно и не полезно. Поэтому украинская армия стоит до последнего, где может,
– подчеркнул эксперт.
По его словам, если обороняться повсюду, это требует большого расходования резервов, живой силы, техники и боеприпасов, которые можно было использовать для наступления на другие, более выгодные в стратегическом плане направления.
"Вероятно со временем, осматривая историю этой войны, можно будет сказать, что именно из-за этого до сих пор не произошло украинское контрнаступление. Возможно, имеющимися силами можно было создать наступление по меньшей мере на одном оперативном направлении. Но оборона Бахмута" съела "очень много резервов и ресурсов", – предположил Давид Гендельман.
Ситуация в Бахмуте: мнения экспертов
- Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что мы будем продолжать удерживать Бахмут, если ситуация не станет критической. Жданов акцентирует: трудно оценить, стала ли она такой, поскольку полная картина происходящего известна только Генштабу.
- По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, сейчас продолжаются бои по окружению Бахмута уже не столь большой интенсивности, как раньше. Россияне не в состоянии окружить город везде, поэтому пытаются "выжать" наших военнослужащих волной за волной, продвигаясь на небольшое расстояние. Но стараются это делать постоянно.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что россияне не могут претворить в жизнь свои планы по окружению Бахмута. По словам Мусиенко, украинское командование прорабатывает 2-3 варианта относительно того, как дальше действовать на Бахмутском направлении.