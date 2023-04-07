Захватчики испытывали немало разных подходов, они пытаются подстроиться под ситуацию. Это только благодаря ППК "Вагнер", в этом есть опасность. Об этом 24 Канала сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Будут сражаться до последнего вагнеровца

Россияне не ставят глобальные цели, а наоборот – выбирают небольшие, чтобы их можно было выполнить. По словам Гетьмана, в районе Бахмута они ориентируются и ставят задачу с учетом ситуации, которая складывается на поле бои.

Это отличается от обычных действий регулярной российской армии, когда они получают приказ, никак не связанный с реальной ситуацией. К примеру, окопы рыть. Зачем? Но они роют,

– объяснил военный аналитик.

Они будут постоянно менять тактику, пока там осталась какая-то часть "Вагнера", чтобы добиться успеха. Евгений Пригожин уже заявлял, что "Бахмут захвачен", "все идет по плану".

Им обязательно нужно это сделать. Или перерезать пути к Временному Яру и Константиновке, чтобы мы не могли туда поставлять боеприпасы или непосредственно уличные бои,

– отмечает майор запаса ВСУ.

Наши бойцы утверждают, что оккупанты уже бросили все возможное на этот бой. Больше резервов у противника нет.

"Если им не удастся сделать это сейчас, то через неделю – две у них просто не будет кем это делать. По крайней мере из той группировки, которая находится вокруг Бахмута. Для них это, вероятнее всего, последний решающий бой", – резюмировал ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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