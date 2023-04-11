Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог, аэроразведчик ДФТО Андрей Коваленко. По его словам, важно держать Бахмут, пока украинские военные готовятся к наступлению.
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Важность обороны Бахмута
Коваленко отметил, что украинское командование приняло верное решение не выходить из Бахмута, а продолжать оборону города.
Если бы мы отошли от Бахмута, вероятно, что сейчас была бы полностью разрушена Константиновка и, возможно, враг бы подходил к Славянску. О Часовом Яре я вообще молчу,
– убежден он.
Аэроразведчик ДФТО подчеркнул, что для ВСУ крайне важно удерживать Бахмут, чтобы россияне не могли выйти на город Часов Яр.
"Очень важно именно в Бахмуте держаться, чтобы враг не дошел до Часов Яра. Часов Яр – это прифронтовый город, который существенно пострадал от обстрелов и продолжает страдать. Очень важно держать Бахмут, пока это возможно, пока прибывает помощь от Запада", – подчеркнул политтехнолог.
Карта боевых действий на 11 апреля: смотрите видео
Генерал Сырский посетил Бахмут: коротко
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 10 апреля снова побывал в Бахмуте и пообщался с военными, которые ведут борьбу за город. Он сообщил, что украинские защитники истощили вагнеровцев в боях за Бахмут. Враг вынужден привлекать к боям за город спецназовцев.
- Сырский рассказал, что вместе с командирами воинских частей и группировок отработали планы по обороне Бахмута. Командующий рассказал, что враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить.
- Командующий также отметил, что оборона Бахмута продолжается и что наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу.