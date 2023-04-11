Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог, аэроразведчик ДФТО Андрей Коваленко. По его словам, важно держать Бахмут, пока украинские военные готовятся к наступлению.

Смотрите также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Важность обороны Бахмута

Коваленко отметил, что украинское командование приняло верное решение не выходить из Бахмута, а продолжать оборону города.

Если бы мы отошли от Бахмута, вероятно, что сейчас была бы полностью разрушена Константиновка и, возможно, враг бы подходил к Славянску. О Часовом Яре я вообще молчу,

– убежден он.

Аэроразведчик ДФТО подчеркнул, что для ВСУ крайне важно удерживать Бахмут, чтобы россияне не могли выйти на город Часов Яр.

"Очень важно именно в Бахмуте держаться, чтобы враг не дошел до Часов Яра. Часов Яр – это прифронтовый город, который существенно пострадал от обстрелов и продолжает страдать. Очень важно держать Бахмут, пока это возможно, пока прибывает помощь от Запада", – подчеркнул политтехнолог.

Карта боевых действий на 11 апреля: смотрите видео

Генерал Сырский посетил Бахмут: коротко