Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожний, прокомментировав такую информацию от Центра национального сопротивления. Важно, что это удалось обнародовать заранее. Ведь теперь сомнительно, что оккупанты захотят совершать такой теракт.

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Работают на три аудитории

Как отметил Подорожный, такой теракт должен быть направлен на три аудитории. Прежде всего – на польскую, ведь российские спецслужбы планировали взорвать нефтебазу на границе Беларуси и Польши.

Таким образом они хотели бы попытаться разжечь напряженность, которая недавно была между Украиной и Польшей из-за транзита зерна. Мол, начались противоречия – и вот Киев подрывает нефтебазу. Понятно, что это бред.

Это должно повлиять на польского избирателя, который поддерживает Украину и благосклонно относится к военной и финансовой помощи. Так российские спецслужбы хотят поссорить нас с Польшей. Большая задача Кремля,

– объяснил Подорожний.

К теме – смотрите разговор с Юрием Подорожним на ютубе 24 Канала

Конечно, эта история направлена и на белорусского потребителя, который точно не хочет воевать. Но подрыв нефтебазы мог бы побудить некоторых людей присоединиться к боевым действиям в Украине. Российское же общество было бы удовлетворено от того, что началась еще одна нестабильность в других государствах.

Такие сообщения предотвращают совершение таких терактов. Эффекта неожиданности тут уже не будет,

– заметил Путник.

Возможный теракт на нефтебазе в Беларуси: коротко