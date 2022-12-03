Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, Лукашенко мог 2 года назад спокойно уйти после выборов в Беларуси. Тогда бы у него была совсем другая ситуация. А сейчас он находится "на крючке" у Путина.
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Если бы он признал поражение на выборах, тогда бы могла быть совсем другая ситуация и у Беларуси, и у Лукашенко. Теперь он "на крючке" у Путина. Как и Путин находится "на крючке" у Запада после 24 февраля,
– отметил Юнус.
Путин спас его два года назад. А теперь хочет использовать Лукашенко по полной программе.
Лукашенко всячески упирается, чтобы не воевать
Как отметил Юнус, Путин хочет использовать белорусскую территорию и армию для войны против Украины. Это может сработать и для внутреннего российского ресурса. Ведь сейчас мобилизация не дала таких сильных результатов в патриотическом смысле. Народ все равно убегает.
Лукашенко понимает – если Беларусь все-таки вступит в войну, то он полетит с кресла еще быстрее Путина. Гражданские белорусы не хотят воевать, как и военные. Если эти силы объединятся, то власти Лукашенко может прийти конец.
Если военные не захотят сражаться и пойдут против него, то народ выйдет тоже. Они ведь никуда не исчезли за последние 3 года. 30 – 40 тысяч просидели в тюрьмах, несколько десятков тысяч уехали за границу. А другие до сих пор дома,
– говорит Юнус.
Потому Лукашенко упирается, как только может. Он готов исполнять разные прихоти Путина, но напрямую вступать в войну не хочет.
Юнус о сложной ситуации Лукашенко, в которой виноват он сам: смотрите видео
Путин договорился встретиться с Лукашенко
- Российский диктатор Путин провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко. Они договорились провести очередную встречу в декабре.
- Накануне Лукашенко снова стал рассказывать об угрозе наступления от НАТО на Беларусь. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это абсолютно кремлевский сценарий.
- В американском Институте изучения войны считают, что Лукашенко специально нагоняет такую панику. Так он пытается избежать непосредственного участия белорусских военных в войне против Украины.