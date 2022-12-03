Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, Лукашенко мог 2 года назад спокойно уйти после выборов в Беларуси. Тогда бы у него была совсем другая ситуация. А сейчас он находится "на крючке" у Путина.

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Если бы он признал поражение на выборах, тогда бы могла быть совсем другая ситуация и у Беларуси, и у Лукашенко. Теперь он "на крючке" у Путина. Как и Путин находится "на крючке" у Запада после 24 февраля,

– отметил Юнус.

Путин спас его два года назад. А теперь хочет использовать Лукашенко по полной программе.

Лукашенко всячески упирается, чтобы не воевать

Как отметил Юнус, Путин хочет использовать белорусскую территорию и армию для войны против Украины. Это может сработать и для внутреннего российского ресурса. Ведь сейчас мобилизация не дала таких сильных результатов в патриотическом смысле. Народ все равно убегает.

Лукашенко понимает – если Беларусь все-таки вступит в войну, то он полетит с кресла еще быстрее Путина. Гражданские белорусы не хотят воевать, как и военные. Если эти силы объединятся, то власти Лукашенко может прийти конец.

Если военные не захотят сражаться и пойдут против него, то народ выйдет тоже. Они ведь никуда не исчезли за последние 3 года. 30 – 40 тысяч просидели в тюрьмах, несколько десятков тысяч уехали за границу. А другие до сих пор дома,

– говорит Юнус.

Потому Лукашенко упирается, как только может. Он готов исполнять разные прихоти Путина, но напрямую вступать в войну не хочет.

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