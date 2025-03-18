Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя организации при СНБО Андрея Коваленко. На самом деле к государственной границе в той местности свои войска подтянул агрессор.

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Что известно о ситуации

По словам главы ЦПД, на границе с Белгородской областью действовали российские диверсионные группы. Силы обороны реагируют на противника и "нивелируют угрозы для территории Украины".

Кроме этого, Коваленко отметил, что подобную ситуацию наблюдают в приграничье на разных участках фронта.

Напомним, Россия намеренно обвиняла Украину в нежелании завершить войну перед телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Вражеские "военкоры" писали, что в Белгородской области продолжаются боевые действия, а их артиллерия пытается не допустить прорыва ВСУ.

Для атаки украинцы якобы использовали тяжелую бронетехнику, машины разминирования и пехоту. Мол, пострадало село Графовка Красноярузского района.