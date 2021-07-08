Росія вже стільки нагород собі за "нічого" на кітель повісила, що і пропагандисти, і сам кремлівський наглядач перебувають в несамовитому екстазі. Тож нагадують людину, яка вигадала сексуальне самозадоволення навпроти дзеркала.

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Короткий екскурс в історію

Так наприкінці червня розпочалася ця фантасмагорія. Британський есмінець під час навчань країн НАТО і їхніх партнерів увійшов у територіальні води України біля окупованого Криму.

В Росії пропагандисти одразу ж почали "розв'язувати від напруги пуповину" і вискакувати з себе. Це такий старий вираз, який використовують росіяни, коли британці ніби створюють їм "каверзу".

На фото можна поглянути, як виглядає "корито" берегової охорони Росії і есмінець Великої Британії, якому вони ніби погрожували. Аби останній затонув, всім російським водолазам потрібно було б повіситися на днищі британського судна.



Корабель Росії і Великої Британії / Колаж 24 каналу

Росія ледь "не запобігла" Третій світовій війні

Далі ви знаєте: британський есмінець попрямував по своїх справах і не помітив погроз "сверхдержавы". Але кремлівські пропагандисти почали виставляти ситуацію так, ніби вони ледь "не запобігли" Третій світовій війні.

"Росіяни вчергове врятували світ від війни. Вони посилаються на те, що не визнають російський статус Криму і, отже, вважають його територіальні води "українськими". Тому дії російських військових вкотре попередили велику війну", – мовилось в одному з російських видань. Ймовірно, самим пропагандистам ця фантазія здалася настільки безглуздою, що в редакції вирішили про всяк випадок дописати: "Це без жартів".

А взагалі, гідний аргумент, який допоможе повірити у будь-яку нісенітницю у російських медіа. Наприклад, ОМОНівець може отримати травму від пластикового стаканчика.

Шампанське створюють лише в Росії, а все інше – ігристе вино. Російські вакцини ефективні в боротьбі з коронавірусом.

Пропаганда на російському телебаченні

Аби точно не було жодних сумнівів щодо того, що російські війська налаштовані максимально серйозно, на пропагандистському телебаченні показали навіть пілота. Він настільки готовий воювати з Великою Британією і всіма військами НАТО, що і через кілька діб після зустрічі з есмінцем жодним чином не міг зняти шолом пілота.

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Не знаю, наскільки армії НАТО потрібно боятись російського флоту, який у 2016 році втратив одразу 2 палубних винищувачі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". Тоді один з літаків просто кружляв над кораблем в очікуванні на приземлення, але про нього просто забули. Тож у того закінчилося пальне і він впав у море.

До речі! Той же "Адмірал Кузнєцов" у 2018 році потопив один з найбільших плавучих ремонтних доків у світі "ПД-50". "Сверхдержава" намагалась приховати цей ганебний факт, проте згодом визнала, що через недбальство вони потопили стратегічне обладнання на десятки мільйонів доларів.

А ще пізніше – у 2019 році та ж зірка російського флоту "Адмірал Кузнєцов" просто загорівся під час ремонту. Виявилося, всьому виною проведення зварювальних робіт з порушенням правил техніки безпеки.



"Адмірал Кузнєцов" / Фото ТАСС

Виходить єдине "величие", яке залишається незламним у російському флоті – це унітази, які росіяни вкрали на українських катерах у Керченській протоці, після чого вкотре зганьбилися на весь світ.

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Тож навіть Путін не вірить в те, що подія з британським есмінцем могла привести до війни. А все тому, що Росія не змогла б вийти з неї переможцем. Але сказав він це про Росію, чомусь у третій особі.