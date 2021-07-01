Потім збрехав про розширення НАТО, стверджував, що Росія – це не країна-агресор та побудував конспірологічні теорії про розкол світового православ'я. Очевидно, він мав на увазі надання автокефалії Православній церкві України.

До теми "Школярів на Заході вчать, що Христос був бісексуалом": Лавров осоромився новою маячнею

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров – професійний маніпулятор, який давно перетворився з дипломата на дрібного кремлівського пропагандиста. У своїй статті він написав, що у школах деяких західних країн дітей у межах навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом.

Звідки Лавров взяв "теорію" щодо Ісуса

Проте звідки ж Лавров отримав таку інформацію? Мабуть, як головний дипломат країни, з якихось надсекретних, надрозвинених і надфантастичних джерел інформації, але ніяких перевірених матеріалів, окрім статті самого російського дипломата, у публічному доступі про подібні шкільні програми не існує. Потрібно розуміти, що в світі вже давно була б хоч якась інформація, якби і справді у школах Заходу розповідали, що Ісус – бісексуал.

Журналісти знімали б сюжети, а церква висловлювала б свій погляд з цього приводу, як, власне, і бісексуали. Але всього цього немає, подібна інформація є лише в одному матеріалі в світі відео в тіктоці жінки з Австралії.

Еммалін Керролл Саутвелл записала на відео розмову своїх дітей, які спілкувались про Ісуса. Її дитина у ролику сказала, що Ісус бісексуал й що про це він дізнався в школі. Мати відповіла, що такого йому в школі не могли розповісти.

З діалогу стало зрозуміло, чому дитина зробила такий висновок. Тобто, або Лавров – маніпулює, або він – ідіот.

Вочевидь, усім, окрім Лаврова, стає зрозуміло, що дитина у себе в голові побудувала такий ланцюжок: йому розповіли в школі, що Ісус всіх любить. Ще він дізнався про термін "бісексуальність", тож почувши, що Ісус любить усіх – і чоловіків, і жінок – у підсумку записав його у бісексуали.

Читайте також Посольство США в Москві вивісило прапор ЛГБТ

Виявляється, що міністр закордонних справ Росії вигадує інформацію у своїй псевдостатті, аби очорнити Захід, базуючись не на офіційних даних, а на відео з тіктоку, де маленький школяр вибудовує у своїй голові, хоч і не зовсім вдалі, але перші логічні конструкції.

Захарова вирішила допомогти Лаврову

Коли очільника російського МЗС ткнули у всі ці аргументи, йому на захист вийшла помічниця Марія Захарова, і краще б вона цього не робила. Спроба Марії Захарової врятувати репутацію Лаврова має не дуже переконливий вигляд. У статті, на яку посилається Захарова, мовиться про те, що на сцені інституту освіти Шотландії за участю Шотландського союзу вчителів поставлять уривки з п'єси Джо Кліффорда "Євангеліє від Христа, цариці небесної", де Христос постає в образі трансгендерної жінки.



Лавров вигадав інформацію для статті / Фото ТАСС

У п'єсі дія відбувається в наші дні. Христос вдруге потрапляє на Землю, але вже в образі жінки-трансгендера і стикається з усіма муками, які доводиться переносити ЛГБТ-спільноті в сучасному світі.

Тобто, і жінка там не бісексуальна, а трансгендерна, і шкільна програма тут ні до чого, адже інститут освіти та школа – це різні речі. Історія, про яку пишуть Christian Today та на яку посилається Захарова, до статті Лаврова ніякого відношення не має.

Зміст ролика з тіктоку набагато ближче до того, що пише Лавров. Тобто, у МЗС Росії вирішили знайти хоч якусь новину, в якій би мовилось і про Ісуса, і про ЛГБТ-спільноту, аби виправдати факт того, що головний дипломат країни будує свої думки на відео з тіктоку – проте й тут пролетіли повз.

Зверніть увагу Пропагандистка Скабєєва знову відзначилась цинічною заявою про "батальйони геїв" на Донбасі

Все це є частиною активної кремлівської пропаганди так званих традиційних цінностей. В орбіті постійної гомофобії федеральні медіа Путіна росіянам розповідають, що за кордонами Росії починається "Гейропа з Содомом і Гоморою". Насправді ж – країни Заходу, де дуже люблять відпочивати багаті росіяни, куди вони відправляють дітей вчитися та де із задоволенням купують собі розкішні вілли.