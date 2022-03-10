Ситуация в целом опасная, – ОП о захвате оккупантами Чернобыля

Ситуация в Чернобыле в целом опасная. Из-за действий оккупантов прекратили стабильное энергоснабжение объектов, которые без него оставаться не могут.

Это угроза для всей Европы и даже для России, рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Люди 14 дней в плену на ЧАЭС, но не хотят оттуда уходить, потому что будет беда, – глава "Энергоатома"

Россияне воюют как в Средневековье

Политик отметил, что если россияне начали войну за покорение соседей в духе войн Средневековья, то здесь совершенно нет места современной науке или инфраструктуре.

Неудивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. Все эти объекты им не понятны и могут быть использованы как объекты шантажа,

– подчеркнул Подоляк.

Никто не знает, что происходит на ЧАЭС

МАГАТЭ перестало получать обязательные данные по мониторинговой системе безопасности. Советник отметил, что раньше у мирового сообщества под рукой всегда была картинка происходящего на ЧАЭС, а теперь никто не понимает, что там.

Мир должен усилить давление

По словам Подоляка, мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально "выдавить оккупантов из Украины".

"Чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти люди из Средневековья создадут проблем для всех в Европе и для себя", – добавил политик.

Что нужно знать о захвате АЭС

Оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля.

Там нет энергопитания, необходимого для охлаждения отработанного ядерного топлива. Поэтому может случиться утечка радиации.

Персонал уже вторую неделю удерживают в заложниках, они работают под автоматами российских захватчиков.

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