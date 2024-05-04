Информация еще проверяется, но признаки этого есть. Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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"Ранее мы предполагали, что, возможно, враг планирует пополнение Черноморского флота именно малыми ракетными кораблями, но в обратном направлении. То есть из России на Черное море через Новороссийск внутренними водами России. Но есть определенная информация, что наоборот – пытается уберечь свои ракетоносители именно малые, которые можно перебрасывать по внутренним водам, по рекам, поэтому перебрасывает их на Каспий", – объяснил он.
Активность тактической авиации врага
Сергей Братчук отметил, что тактическая вражеская авиация и воздушная разведка достаточно активные. Очевидно, враг не оставляет надежды снова атаковать Украину, в частности, ракетами.
Экспортные маршруты работают. Известно, что несколько недель назад экономические показатели стали такими, как были до полномасштабного вторжения. Это говорит об уровне ситуации безопасности, который обеспечен Силами обороны в акватории Черного моря в северо-западной части.
Однако тактическая вражеская авиация не просто так летает, подчеркнул спикер. Возможно, враг пытается что-то разведывать, к чему-то готовиться.
Истребитель так называемого пятого поколения Су-57, российский "аналогов нет" "стелс", который они оснащают ракетами Х-69, которые тоже наделали много информационного шума в нашем пространстве. Наши силы ПВО видят эти российские "стелсы", сопровождают. Надеюсь, будет следующий этап – попадания. Поэтому "стелсом" не получилось. Но это угроза,
– сказал он.
На левом берегу Днепра враг пытается продолжать штурмы своими малыми группами. На Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои.
Черноморский флот России: последние новости
- Россияне объявили штурмовое предупреждение на 1 мая в Черном море из-за ветра северо-восточного направления. Однако, как объяснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, то, что российские корабли не выходят на дежурство ни в Азовском, ни в Черном морях, зависит не от шторма.
- Единственный российский ракетный корабль, который "блуждает" возле Севастополя, – "Циклон". Он не делал пусков "Калибрами", потому что не прошел соответствующих экзаменов. В то же время боевые пуски по Украине осуществляют подводные лодки.
- Братчук отметил, что россияне имеют определенный опыт пуска ракет "Калибр" из акватории порта в Новороссийске. Именно там находятся все российские ракетоносители Черноморского флота России, кроме одного.