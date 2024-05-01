“Хлопок” в Крыму будет только расцветать. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Джанкой был только началом"

Сергей Братчук отметил, что враг продолжает тактику террора. Сейчас у оккупантов тактика с применением баллистических ракет. В частности, в ночь на 1 мая россияне ударили по Одессе тремя ракетами "Искандер-М".

Примерно в 23 часа захватчики нанесли первый удар баллистической ракетой. Затем используя тактику тройного удара, были атакованы жилые кварталы города. Это историческая застройка, там расположены дома, которым очень много лет, где проживают люди.

К сожалению, в результате атаки три человека погибли. Также три человека ранены. Они сейчас находятся в достаточно тяжелом состоянии в больнице. Работали необходимые службы, чтобы оказать необходимую помощь людям, в которых выбило стекла, вылетели двери, оконные рамы и так далее.

Также пострадало медицинское учреждение, которое расположено рядом. Кроме того, админздание. Там тоже повыбивало окна.

Враг продолжает тактику террора. Видим, что по Одессе лупит. У нас трудно сейчас назвать даже какой-то один день, когда бы не было российских атак. А сейчас тактика использования именно баллистических ракет, потому что чрезвычайно сложно их поймать, не имея пока соответствующих зенитно-ракетных комплексов, которые могут сбивать именно баллистику,

– объяснил спикер.

Захватчики пытаются запугать людей, создавать такие условия, чтобы у людей были панические настроения, создать те условия, при которых люди будут и бояться, и не смогут нормально работать и проживать, в частности, в Одессе. Однако в городе нет панических настроений. Конечно, людям тревожно, ведь все волнуются за безопасность, своих родных, близких. Нужно обязательно идти в укрытие, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

"Это баллистика. Враг стал активно ее использовать. Опять с территории временно оккупированного Крыма. У врага таких пусковых установок зенитно-ракетных будет становиться меньше. То есть прогнозирую, что "хлопок" в Крыму будет цвести. Думаю, ближайшее время достаточно активно. Джанкой был только началом. Возможно, даже тогда мы еще не начинали", – добавил Братчук.

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