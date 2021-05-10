Тишины на Донбассе нет: оккупанты стреляли из запрещенного вооружения
На Донбассе за 10 мая пророссийские боевики дважды нарушили договоренности о прекращении огня. Они стреляли вблизи Авдеевки и Троицкого.
Источник:Штаб ООС
В штабе Операции Объединенных сил отметили, что вражеские обстрелы имели провокационный характер. Оккупанты хотят спровоцировать на ответ украинских войск и обвинить их в нарушении режима тишины.
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Где стреляли боевики:
- Возле Троицкого противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
- Вблизи Авдеевки – из подствольных гранатометов.
В прифронтовой зоне работают саперы
На территории вблизи фронта продолжают работу саперы. Так пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.
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Какая ситуация была накануне
Отметим, что за 9 мая на Донбассе зафиксировали 1 нарушение договоренностей о прекращении огня – возле Авдеевки. Однако вражеская сторона продолжает глушить беспилотники наблюдательной миссии ОБСЕ.
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