На Донбассе за 10 мая пророссийские боевики дважды нарушили договоренности о прекращении огня. Они стреляли вблизи Авдеевки и Троицкого.

В штабе Операции Объединенных сил отметили, что вражеские обстрелы имели провокационный характер. Оккупанты хотят спровоцировать на ответ украинских войск и обвинить их в нарушении режима тишины.

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Где стреляли боевики:

Возле Троицкого противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки – из подствольных гранатометов.

Важно! Боевых потерь и раненых среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона уведомила представителей миссии ОБСЕ.

В прифронтовой зоне работают саперы

На территории вблизи фронта продолжают работу саперы. Так пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

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Какая ситуация была накануне

Отметим, что за 9 мая на Донбассе зафиксировали 1 нарушение договоренностей о прекращении огня – возле Авдеевки. Однако вражеская сторона продолжает глушить беспилотники наблюдательной миссии ОБСЕ.