На Донбасі за 10 травня проросійські бойовики двічі порушили домовленості про припинення вогню. Вони стріляли поблизу Авдіївки та Троїцького.

У штабі Операції Об'єднаних сил зазначили, що ворожі обстріли мали провокативний характер. Окупанти хочуть спровокувати відповідь українських військ і звинуватити їх у порушенні режиму тиші.

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Де стріляли бойовики:

Поблищу Троїцького противник відкрив вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

противник відкрив вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Важливо! Бойових втрат та поранених серед наших захисників немає. Про усі факти порушень українська сторона повідомила представників місії ОБСЄ.

В прифронтовій зоні працюють сапери

На території поблизу фронту продовжують роботу сапери. Так піротехнічні підрозділи ДСНС розмінували 1,5 гектара території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

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Яка ситуація була напередодні

Зазначимо, що за 9 травня на Донбасі зафіксували 1 порушення домовленостей про припинення вогню – біля Авдіївки. Проте ворожа сторона продовжує глушити безпілотники спостережної місії ОБСЄ.