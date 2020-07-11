Пророссийские боевики 11 июля один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские защитники сдержали атаку противника и заставили его придерживаться "тишины".

Враг открыл огонь вблизи Водяного

Враг применил запрещенное вооружение на Приазовье. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбуке.

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На подступах к Водяному оккупанты на рассвете открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины",

– говорится в сообщении штаба ООС.

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Пророссийские боевики совершили 17 обстрелов по нашим позициям. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

К сожалению, в результате вражеских действий погиб один украинский защитник, еще трое были ранены.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала