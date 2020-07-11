Проросійські бойовики 11 липня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські захисники стримали атаку противника і змусили його дотриматись "тиші".

Ворог відкрив вогонь поблизу Водяного

Ворог застосував заборонене озброєння на Приазов'ї. Про це мовиться у повідомленні штабу ООС у фейсбуці.

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На підступах до Водяного окупанти на світанку відкрили вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.

Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші",

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Яка ситуація на Донбасі була 10 липня

Проросійські бойовики здійснили 17 обстрілів по наших позиціях. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.

На жаль, в результаті ворожих дій загинув один український захисник, ще троє були поранені.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу