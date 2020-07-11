Під вогнем з мінометів: українці відбили атаку ворога на Донбасі
Проросійські бойовики 11 липня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські захисники стримали атаку противника і змусили його дотриматись "тиші".
Ворог відкрив вогонь поблизу Водяного
Ворог застосував заборонене озброєння на Приазов'ї. Про це мовиться у повідомленні штабу ООС у фейсбуці.
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На підступах до Водяного окупанти на світанку відкрили вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.
Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші",
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Яка ситуація на Донбасі була 10 липня
Проросійські бойовики здійснили 17 обстрілів по наших позиціях. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.
На жаль, в результаті ворожих дій загинув один український захисник, ще троє були поранені.