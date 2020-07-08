Российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня 8 июля. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военных. Это произошло в условиях, когда часть резервов из состава Объединенных сил отправились на ликвидацию лесных пожаров на Луганщине.

Ранения получили трое наших воинов

Враги стреляли из вооружения, которое давно должны были отвести от линии соприкосновения. Об этом сообщили в штабе ООС в фейсбуке.

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Трех украинских воинов ранили: им оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Где оккупанты нанесли удар:

на подступах к Хутору Свободному и Орехово оккупанты применили гранатометы всех систем и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Зайцево – враг использовал автоматические станковые гранатометы;

В пригороде Авдеевки – обстрелы вели из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Марьинки, Опытного и Старогнатовки – боевики били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины",

– говорится в сообщении штаба ООС.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала