Боевики на Донбассе продолжают обстреливать мирных жителей и разрушать их дома. На этот раз оккупанты ударили по поселкам Зайцево и Жованка на Донетчине.

Боевики обстреляли дома в Зайцеве и Жованке: детали и фото

Об инциденте сообщил глава военно-гражданской администрации Зайцева Владимир Веселкин. Об этом он написал в фейсбуке.

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По его словам, обстрелы Зайцева и Жованки произошли 8 июля. Били оккупанты из станкового автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя". Совершили по меньшей мере 20 выстрелов.

К счастью, обошлось без жертв. Однако несколько домов получили повреждения. Фото разрушений также обнародовал Владимир Веселкин.

Заметим, что с начала суток до 7:00 8 июля боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Посреди ночи оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Марьинке , применяя гранатометы различных систем.



, применяя гранатометы различных систем. В пригороде Авдеевки на рассвете боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Боевики задействовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы возле Хутора Вольный и Орехова.

Из-за этого украинские воины вынуждены были применить огневые средства. В итоге оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил и прекратили преступные действия. В целом ситуация на Донбассе была контролируемой.

По состоянию на утро потерь среди украинских защитников не было.

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Ситуация на Донбассе в течение предыдущих суток 7 июля: коротко