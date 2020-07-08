Боевики на Донбассе в очередной раз обстреляли жилые дома: фото разрушений в Зайцеве и Жованке
Боевики на Донбассе продолжают обстреливать мирных жителей и разрушать их дома. На этот раз оккупанты ударили по поселкам Зайцево и Жованка на Донетчине.
Боевики обстреляли дома в Зайцеве и Жованке: детали и фото
Об инциденте сообщил глава военно-гражданской администрации Зайцева Владимир Веселкин. Об этом он написал в фейсбуке.
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По его словам, обстрелы Зайцева и Жованки произошли 8 июля. Били оккупанты из станкового автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя". Совершили по меньшей мере 20 выстрелов.
К счастью, обошлось без жертв. Однако несколько домов получили повреждения. Фото разрушений также обнародовал Владимир Веселкин.
Заметим, что с начала суток до 7:00 8 июля боевики 6 раз открывали огонь по украинским позициям.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Посреди ночи оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Марьинке, применяя гранатометы различных систем.
- В пригороде Авдеевки на рассвете боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Боевики задействовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы возле Хутора Вольный и Орехова.
Из-за этого украинские воины вынуждены были применить огневые средства. В итоге оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил и прекратили преступные действия. В целом ситуация на Донбассе была контролируемой.
По состоянию на утро потерь среди украинских защитников не было.
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Ситуация на Донбассе в течение предыдущих суток 7 июля: коротко
- Боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.
- Традиционно оккупанты били из запрещенного "Минском" оружия – артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Боевые действия произошли в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".
- В результате обстрелов 4 воина Объединенных сил получили ранения. Сейчас все находятся в госпитале, где им оказали неотложную медицинскую помощь. Состояние здоровья каждого украинского защитника – удовлетворительное.