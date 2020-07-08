Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати мирних жителів і руйнувати їхні будинки. Цього разу окупанти вдарили по селищам Зайцеве та Жованка на Донеччині.

Бойовики обстріляли будинку в Зайцевому та Жованці: деталі та фото

Про інцидент повідомив голова Військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимир Весьолкін. Про це він написав у фейсбуці.

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За його словами, обстріли Зайцевого та Жованки сталися 8 липня. Били окупанти зі станкового автоматичного гранатомету АГС-17 "Полум’я". Здійснили щонайменше 20 пострілів.

На щастя, обійшлося без жертв. Натомість кілька будинків зазнали пошкоджень. Фото руйнувань також оприлюднив Володимир Весьолкін.

Зауважимо, що від початки доби до 7:00 8 липня бойовики 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Посеред ночі окупанти двічі обстріляли українські опорні пункти на підступах до Мар’їнки, застосовуючи гранатомети різних систем.

У передмісті Авдіївки на світанку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ

Бойовики задіяли гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети неподалік Хутора Вільний та Оріхового.

Через це українські воїни змушеними були застосувати вогневі засоби. У підсумку окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил і припинили злочинні дії. Загалом ситуація на Донбасі була контрольованою.

Станом на ранок втрат серед українських захисників не було.

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Ситуація на Донбасі упродовж попередньої доби 7 липня: коротко