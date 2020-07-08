Бойовики на Донбасі вкотре обстріляли житлові будинки: фото руйнувань у Зайцевому та Жованці
Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати мирних жителів і руйнувати їхні будинки. Цього разу окупанти вдарили по селищам Зайцеве та Жованка на Донеччині.
Бойовики обстріляли будинку в Зайцевому та Жованці: деталі та фото
Про інцидент повідомив голова Військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимир Весьолкін. Про це він написав у фейсбуці.
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За його словами, обстріли Зайцевого та Жованки сталися 8 липня. Били окупанти зі станкового автоматичного гранатомету АГС-17 "Полум’я". Здійснили щонайменше 20 пострілів.
На щастя, обійшлося без жертв. Натомість кілька будинків зазнали пошкоджень. Фото руйнувань також оприлюднив Володимир Весьолкін.
Зауважимо, що від початки доби до 7:00 8 липня бойовики 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- Посеред ночі окупанти двічі обстріляли українські опорні пункти на підступах до Мар’їнки, застосовуючи гранатомети різних систем.
- У передмісті Авдіївки на світанку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ
- Бойовики задіяли гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети неподалік Хутора Вільний та Оріхового.
Через це українські воїни змушеними були застосувати вогневі засоби. У підсумку окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил і припинили злочинні дії. Загалом ситуація на Донбасі була контрольованою.
Станом на ранок втрат серед українських захисників не було.
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Ситуація на Донбасі упродовж попередньої доби 7 липня: коротко
- Бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.
- Традиційно окупанти били з забороненої "Мінськом" зброї – артилерійських систем калібру 122 міліметри, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Бойові дії відбулися у районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" і "Схід".
- Внаслідок обстрілів 4 воїни Об’єднаних сил зазнали поранень. Зараз усі перебувають у шпиталі, де їм надали невідкладну медичну допомогу. Стан здоров’я кожного українського захисника – задовільний.