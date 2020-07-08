До гасіння пожежі залучили військових ЗСУ зі складу Об’єднаних сил, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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Наразі боротьба з вогнем триває, а кількість жертв серед цивільного населення та розміри завданої шкоди природі та місцевому населенню збільшилися.

Станом на ранок 8 липня загрози місцевому населенню немає.

Кількість військовослужбовців, які сьогодні залучено до ліквідації пожежі збільшилася вже до 444 особи. Загалом задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

Яка ситуація на передовій

Ситуація на передовій Донбасу повністю контрольована.

Для боротьби із вогнем задіяні тільки підрозділи з резервів та з районів відведення. ООС залучила тилові частини та військові пожежні команди.

Окрім того, військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків.

Що відомо про пожежу на Луганщині: коротко