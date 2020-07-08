К тушению пожара привлекли военных ВСУ из состава Объединенных сил, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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Сейчас борьба с огнем продолжается, а число жертв среди гражданского населения и размеры нанесенного ущерба природе и местному населению увеличились.

По состоянию на утро 8 июля угрозы местному населению нет.

Количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара увеличилась уже до 444. В общем задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты.

Какова ситуация на передовой

Ситуация на передовой Донбасса полностью контролируемая.

Для борьбы с огнем задействованы только подразделения из резервов и из районов отвода. ООС привлекла тыловые части и военные пожарные команды.

Кроме того, военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлеченные для ликвидации пожара и его последствий.

Что известно о пожаре на Луганщине: кратко