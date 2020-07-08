Масштабный пожар на Луганщине: ситуация на передовой
В Луганской области с 6 июля продолжается масштабный пожар, огонь подошел в упор к населенным пунктам. Ситуация на передовой по состоянию на утро 8 июля полностью контролируемая.
К тушению пожара привлекли военных ВСУ из состава Объединенных сил, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.
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Сейчас борьба с огнем продолжается, а число жертв среди гражданского населения и размеры нанесенного ущерба природе и местному населению увеличились.
По состоянию на утро 8 июля угрозы местному населению нет.
Количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара увеличилась уже до 444. В общем задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты.
Какова ситуация на передовой
Ситуация на передовой Донбасса полностью контролируемая.
Для борьбы с огнем задействованы только подразделения из резервов и из районов отвода. ООС привлекла тыловые части и военные пожарные команды.
Кроме того, военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлеченные для ликвидации пожара и его последствий.
Что известно о пожаре на Луганщине: кратко
- В Луганской области 6 июля вспыхнул пожар в Новоайдарском районе.
- 7 июля огонь разгорелся с новой силой и подошел вплотную к населенным пунктам, в частности к Северодонецку.
- Пламя уже унесло жизни 6 человек, еще 28 человек госпитализировали, среди которых как минимум 17 – дети.
- К тушению привлекли ГСЧС, ВСУ и Нацгвардии. Не удалось пока привлечь специальный самолет с Харькова для тушения огня с воздуха – боевики не подтвердили режим тишины.
- Причина пожара – не известная, но местная власть не исключает поджог.