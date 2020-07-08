Вывозить людей из пострадавших от пожара районов трудно, ведь дорога идет именно через горящий лес. Очевидцы говорят, что огонь движется в сторону еще нескольких сел. Однако силы ДСНС из четырех областей, армия и полиция активно борются со стихией.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил в фейсбуке, что на 22:30 7 июля в больницах находились 28 пострадавших от пожаров на Луганщине людей. Среди них 17 – дети. Врачи говорят, что их состояние стабильное. Один человек – в реанимации.

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Больше всего пострадал поселок Смоляниново, там пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений. Еще 58 домов – повреждены. А на дачном массиве возле озера Волчье уничтожено 80% домов. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в фейсбуке.

По ее же словам, полиция будет всю ночь патрулировать пострадавший район, чтобы предотвратить мародерство и воровство.

В Луганской ОГА добавили, что для ликвидации пожаров привлекли силы ДСНС еще из четырех областей Украины (Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской), а также ВСУ и Нацполицию. Вертолеты ВСУ , например, помогают оперативно эвакуировать людей.

Однако специальный самолет из Харькова для тушения пламени из воздуха прибыть пока не может – боевики не подтвердили режим тишины.

Тем временем лес продолжает гореть. Об этом сказал " Общественному радио " координатор гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин, который находился в поселке Смоляниново.

Огонь пошел на села Боброво, Капитаново, Муратово, Боровское. Эвакуация людей затруднена, так как трасса проходит через лес, который горит с обеих сторон,

– отметил Каплин.

Тому же " Общественному радио " Павел Лисянский сказал, что "некоторые люди старшего возраста отказываются ехать, не хотят покидать свои дома". Однако председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай уверил, что все пожилые люди со Смоляниново эвакуированы, их разместили в больницах.



Полиция будет патрулировать пострадавший регион ночью / Фото НПУ