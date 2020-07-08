Вивозити людей з постраждалих від пожежі районів важко, адже дорога йде саме через палаючий ліс. Очевидці кажуть, що вогонь рухається у бік ще кількох сіл. Однак сили ДСНС із чотирьох областей, армія та поліція активно борються зі стихією.

Представник омбудсмена у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський повідомив у фейсбуці, що станом на 22:30 7 липня у лікарнях перебували 28 постраждалих від пожеж на Луганщині людей. Серед них 17 – діти. Лікарі кажуть, що їхній стан стабільний. Одна людина – у реанімації.

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Найбільше постраждало селище Смолянинове, там пожежа знищила 22 будинків та 47 господарських приміщень. Ще 58 будинків – пошкоджені. А на дачному масиві біля озера Вовче знищено 80% будинків. Про це розповіла речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай у фейсбуці.

За її ж словами, поліція буде усю ніч патрулювати постраждалий район, щоб запобігти мародерству й крадіжкам.

У Луганській ОДА додали, що для ліквідації пожеж залучили сили ДСНС ще із чотирьох областей України (Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської), а також ЗСУ та Нацполіцію. Вертольоти ЗСУ, наприклад, допомагають оперативно евакуйовувати людей.

Однак спеціальний літак з Харкова для гасіння полум’я з повітря прибути поки не може – бойовики не підтвердили режим тиші.

Тим часом ліс продовжує горіти. Про це сказав "Громадському радіо" координатор гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін, який перебував у селищі Смолянинове.

Вогонь пішов на села Боброве, Капітанове, Муратове, Борівське. Евакуація людей ускладнена, бо траса проходить через ліс, що горить з обох боків,

– зауважив Каплін.

Тому ж "Громадському радіо" Павло Лисянський сказав, що "деякі люди старшого віку відмовляються їхати, не хочуть покидати свої домівки". Однак голова Луганської ОДА Сергій Гайдай запевнив, що всі літні люди зі Смолянинового евакуйовані, їх розмістили у лікарнях.



Поліція буде патрулювати постраждалий регіон вночі / Фото НПУ

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