За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских военных получили ранения.

Окупанти застосували заборонену мінськими угодами зброю, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили у пресштабі ООС.

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Як минула доба

Минулої доби основні бойові підрозділи ЗСУ стримували ворожу агресію, а армійські резерви зі складу Об’єднаних сил були задіяні до ліквідації масштабної пожежі на Луганщині.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкрили вогонь поблизу:

Новотошківського,

Новолуганського,

Оріхового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції неподалік:

Старогнатівки,

Водяного,

Широкиного,

Мар’їнки,

Пісків,

Авдіївки,

Богданівки,

Павлополя.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій.

За минулу добу внаслідок обстрілів четверо військових отримали поранення, їм оперативно надали невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний.

Ситуація від початку доби

Від початку поточної доби збройні формування РФ уже 6 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші позиції поблизу Мар’їнки та Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети неподалік Хутору Вільний та Оріхового.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції ООС. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 57 героїв – імена за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал