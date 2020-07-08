Ворог завдає удару під час стихійного лиха: на Донбасі троє поранених захисників
Російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню 8 липня. В результаті обстрілів поранення отримали троє українських військових. Це сталось в умовах, коли частина резервів зі складу Об'єднаних сил вирушили на ліквідацію лісових пожеж на Луганщині.
Поранення отримали троє наших воїнів
Вороги стріляли з озброєння, яке давно мали відвести від лінії зіткнення. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.
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Трьох українських воїнів поранили: їм надали медичну допомогу та госпіталізували.
Де окупанти завдали удару:
- на підступах до Хутора Вільного та Оріхового окупанти застосували гранатомети усіх систем та великокаліберні кулемети;
- поблизу Зайцевого – ворог використав автоматичні станкові гранатомети;
- У передмісті Авдіївки – обстріли вели з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Мар'їнки, Опитного і Старогнатівки – бойовики гатили з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші",
– мовиться у повідомленні штабу ООС.