Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире 24 Канала рассказал, что противник планирует окружить Покровск, перерезать пути поставки всего необходимого для ВСУ. Гарнизон, который держит оборону, по его словам, должен постоянно подпитываться.

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Фортификации сдерживают продвижение врага

Гетьман отметил, что информация, которая сообщалась в отчетах военных администраций о том, что вокруг Покровска были построены мощные фортификационные сооружения, вероятнее, соответствует действительности. Он озвучил, что раньше было много сомнений относительно этого.

Судя по тому, что россияне уперлись с востока в пригород Покровска и не могут продвинуться, это скорее всего благодаря неплохо построенным фортификациям. Поэтому враг хочет обойти этот город, не биться в лоб, а попытаться его окружить и усложнить логистику ВСУ,

– предположил Гетман.

К сведению! Российское командование сконцентрировало на Покровском направлении более 70 тысяч солдат.

Военный эксперт озвучил, что если посмотреть на карту, станет очевидным, что россияне пытаются окружить Покровск. Украинский Генштаб это прекрасно понимает и старается сделать все, чтобы этого не произошло. Однако, по словам Гетьмана, у возможностей есть свой предел.

Вероятнее, что ВСУ придется отойти от Курахово

На юге от Покровского направления – Кураховское. Там ситуация тоже тяжелая. Военный эксперт отметил, что уже были сообщения, что этот город захвачен российскими войсками, впоследствии эту информацию опровергли.

На юго-западных окраинах города ведутся боевые действия, но вероятнее, что ВСУ придется отойти из Курахово. Главное – сделать это своевременно с минимальными потерями,

– подчеркнул Гетьман.

Военный эксперт подчеркнул, что подготовка организованного отвода войск на заранее предусмотренные позиции для того, чтобы они не попали в окружение врага – это самая сложная с точки зрения планирования военная операция.

Ситуация возле Покровска и Курахово: смотрите на карте

Напомним, сейчас ВСУ находятся в западной части Курахово. Российские войска пытаются уничтожить жилую застройку города, которая во время боев служит укреплением, чтобы украинским защитникам сделать невозможным удержание обороны.