Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман в етері 24 Каналу розповів, що противник планує оточити Покровськ, перерізати шляхи постачання всього необхідного для ЗСУ. Гарнізон, який тримає оборону, з його слів, має постійно підживлюватись.

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Фортифікації стримують просування ворога

Гетьман зауважив, що інформація, яка повідомлялась у звітах військових адміністрацій про те, що навколо Покровська були побудовані потужні фортифікаційні споруди, ймовірніше, відповідає дійсності. Він зазначив, що раніше було багато сумнівів щодо цього.

Судячи з того, що росіяни вперлися зі сходу в передмістя Покровська і не можуть просунутися, це скоріше за все завдяки непогано збудованим фортифікаціям. Тому ворог хоче обійти це місто, не битися в лоб, а спробувати його оточити й ускладнити логістику ЗСУ,

– припустив Гетьман.

До відома! Російське командування сконцентрувало на Покровському напрямку понад 70 тисяч солдатів.

Військовий експерт озвучив, що якщо подивитися на мапу, стане очевидним, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Український Генштаб це чудово розуміє і старається зробити все, щоб цього не сталося. Однак, зі слів Гетьмана, у можливостей є своя межа.

Ймовірніше, що ЗСУ доведеться відійти від Курахового

На півдні від Покровського напрямку – Курахівський. Там ситуація теж важка. Військовий експерт зазначив, що вже були повідомлення, що це місто захоплене російськими військами, згодом цю інформацію спростували.

На південно-західних околицях міста ведуться бойові дії, але ймовірніше, що ЗСУ доведеться відійти з Курахового. Головне – зробити це своєчасно з мінімальними втратами,

– наголосив Гетьман.

Військовий експерт підкреслив, що підготовка організованого відведення військ на заздалегідь передбачені позиції для того, щоб вони не потрапили в оточення ворога – це найскладніша з погляду планування військова операція.

Ситуація біля Покровська та Курахового: дивіться на карті

Нагадаємо, зараз ЗСУ перебувають в західній частині Курахового. Російські війська намагаються знищити житлову забудову міста, яка під час боїв служить укріпленням, аби українським захисникам унеможливити тримання оборони.