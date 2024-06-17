Эта дорога является важнейшей целью всех российских наступательных действий в этом районе. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Смотрите также Россияне в окружении в Волчанске, бои под Кременной: как изменилась линия фронта за неделю

"Дорога между Константиновкой и Покровском. Выход к ней на полной ее протяженности, а не просто ее перерезании. Перерезание – это на первом этапе. По моему мнению, это важнейшая цель всех российских наступательных действий в этом районе, начиная от Часового Яра, заканчивая направлением на Покровск", – сказал он.

Существует опасность

Давид Шарп отметил, что прорыв под Очеретино, который состоялся, но был приостановлен, представляет и будет представлять опасность с точки зрения перспектив дальнейшего продвижения. Он не срезается, поэтому эта опасность продолжает существовать.

Как и опасность ухода в стороны. То есть если российскому командованию приходит идея, например, атаковать не направление, а отходить в стороны так, чтобы заставить украинские войска, которые обороняются южнее или севернее, отступить. Есть выступление севернее Очеретино. У них есть возможности наступать с точки зрения конфигурации линии фронта,

– объяснил он.

Все зависит от наличия резервов, от того, насколько захватчики могут предвидеть действия ВСУ. Однако это основной участок фронта, где враг имеет перспективы, если не удержать там фронт, считает военный обозреватель из Израиля.

Что происходит на фронте: последние новости