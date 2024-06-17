Эта дорога является важнейшей целью всех российских наступательных действий в этом районе. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.
Смотрите также Россияне в окружении в Волчанске, бои под Кременной: как изменилась линия фронта за неделю
"Дорога между Константиновкой и Покровском. Выход к ней на полной ее протяженности, а не просто ее перерезании. Перерезание – это на первом этапе. По моему мнению, это важнейшая цель всех российских наступательных действий в этом районе, начиная от Часового Яра, заканчивая направлением на Покровск", – сказал он.
Существует опасность
Давид Шарп отметил, что прорыв под Очеретино, который состоялся, но был приостановлен, представляет и будет представлять опасность с точки зрения перспектив дальнейшего продвижения. Он не срезается, поэтому эта опасность продолжает существовать.
Как и опасность ухода в стороны. То есть если российскому командованию приходит идея, например, атаковать не направление, а отходить в стороны так, чтобы заставить украинские войска, которые обороняются южнее или севернее, отступить. Есть выступление севернее Очеретино. У них есть возможности наступать с точки зрения конфигурации линии фронта,
– объяснил он.
Все зависит от наличия резервов, от того, насколько захватчики могут предвидеть действия ВСУ. Однако это основной участок фронта, где враг имеет перспективы, если не удержать там фронт, считает военный обозреватель из Израиля.
Что происходит на фронте: последние новости
- С начала суток 17 июня Генштаб ВСУ уже зафиксировал 42 боевых столкновения. Россия 27 раз ударила дронами-камикадзе. Также оккупанты еще более 500 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Впрочем, украинская армия продолжает держать позиции и иногда проводит активные действия.
- В частности, на Покровском направлении российские войска совершили за уже 14 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, 1 из которых в сторону Новоалександровки отбито. Сейчас продолжаются боевые действия белые Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последнего населенного пункта россияне наиболее активны.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях противник проводит активные наступательные действия различной интенсивности. Там враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны.
- В то же время основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении. Уже долгое время это направление остается самым тяжелым. Там оккупанты сконцентрировали подавляющее количество ударных бригад и полков.